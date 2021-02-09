БАКУ /Trend/ - В Отечественной войне Азербайджана погибли 184 военнослужащих артиллерийских войск.

Об этом сказал пресс-секретарь министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что около 4 тысяч военнослужащих артиллерийских войск за заслуги в обретении Победы были награждены различными орденами и медалями, удостоены званий, включая звание Героя Отечественной войны.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)