Благоустраивается еще один бакинский поселок

БАКУ /Trend/ - Благоустраивается один из старинных бакинских поселков - поселок Амирджан, сообщает в понедельник Trend.

На четырех улицах старинные ограды очищаются специальным раствором, им возвращается первозданный вид. На улицах, где не было уличного освещения, устанавливаются фонарные столбы, заменяются водные коммуникации, линии связи, на дорогах с интенсивным движением грузовых автомобилей наносится новое асфальтовое покрытие и т.д.

Напомним, что ранее аналогичная работа была проведена в бакинских поселках Балаханы и Бибиэйбат.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)