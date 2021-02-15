Благоустраивается еще один бакинский поселок

Общество 15 февраля 2021 10:52 (UTC+04:00)
Благоустраивается еще один бакинский поселок

БАКУ /Trend/ - Благоустраивается один из старинных бакинских поселков - поселок Амирджан, сообщает в понедельник Trend.

На четырех улицах старинные ограды очищаются специальным раствором, им возвращается первозданный вид. На улицах, где не было уличного освещения, устанавливаются фонарные столбы, заменяются водные коммуникации, линии связи, на дорогах с интенсивным движением грузовых автомобилей наносится новое асфальтовое покрытие и т.д.

Напомним, что ранее аналогичная работа была проведена в бакинских поселках Балаханы и Бибиэйбат.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Прыжок во взрослую жизнь… Из Баку в Москву с Исмаилом Иманом
Прыжок во взрослую жизнь… Из Баку в Москву с Исмаилом Иманом
&quot;Интер&quot; обыграл &quot;Лацио&quot; и вышел на первое место в чемпионате Италии
"Интер" обыграл "Лацио" и вышел на первое место в чемпионате Италии
&quot;Арсенал&quot; обыграл &quot;Лидс&quot; в матче чемпионата Англии
"Арсенал" обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Узбекистан и Казахстан ускорят создание Центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" Узбекистан 11:55
Через терминал Джейхан с начала года отгружено свыше 26 млн баррелей нефти с АЧГ Энергетика 11:54
Бухарский НПЗ получил возможность реализовать свою продукцию через Портал электронной кооперации` Узбекистан 11:54
Сегодня из больницы выписывают новорожденного сына погибшего Героя Отечественной войны Азербайджана - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ (ФОТО) Общество 11:53
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии ГЭС "Гюлябирд" в Лачине (ФОТО) Политика 11:53
На строительном рынке Азербайджана снизился спрос на турецкий цемент Турция 11:37
В вузах планируется преподавание по семи новым специальностям – министр образования Азербайджана Общество 11:34
Возросли показатели строительно-промышленного сектора Туркменистана Строительство 11:32
Прыжок во взрослую жизнь… Из Баку в Москву с Исмаилом Иманом Культура 11:28
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили платаны в Зангилане (ФОТО) Политика 11:23
ОАЭ и Шотландия закупили на бирже Туркменистана автобензин Бизнес 11:08
Полиция Нью-Йорка арестовала мужчину за серию нападений на бездомных в метро США 11:04
Азербайджан лидирует среди стран Южного Кавказа и ЦА по распространенности интернета Экономика 11:04
За период пандемии в Азербайджане в брак вступили свыше 35 тыс. человек Общество 10:56
Благоустраивается еще один бакинский поселок Общество 10:52
Tesla планирует построить свой первый завод в Индии США 10:43
Азербайджан увеличил импорт стали из Турции Турция 10:37
Цены на азербайджанскую нефть за минувшую неделю (ОБЗОР) Финансы 10:36
Глава азербайджанского представительства ВОЗ вакцинировалась от COVİD-19 Общество 10:31
Из-за оползня в Индонезии 20 человек пропали без вести Другие страны 10:27
Объем грузоперевозок Нахчыванской АР в январе превысил 925 тыс. тонн Транспорт 10:25
Президент Ильхам Алиев является главным идеологом и инициатором победы в войне с Арменией - Олег Кузнецов Политика 10:25
Apple и Nissan обсудили создание беспилотного автомобиля США 10:15
Драгоценные металлы в Азербайджане начали дорожать Финансы 10:01
Сокращается трудовая миграция из Турции в Узбекистан Турция 09:52
TƏBİB о сроке иммунитета к COVID-19 после вакцинации Общество 09:47
Манат укрепился к лире и стабилен к рублю Финансы 09:40
Нефть дорожает на 2% Энергетика 09:38
ВВС Израиля проводят незапланированные учения на северных границах Израиль 09:35
Пашинян начал войну и получил в результате позор поражения – израильский эксперт Политика 09:33
В вузах Азербайджана возобновляются занятия по специальностям, требующим практических занятий Общество 09:19
В школах Баку, Сумгайыта и Абшерона возобновляются занятия в V-IX классах Общество 09:11
В Азербайджане открываются детсады Общество 09:03
Инспектор ВОЗ предположил, что Китай опоздал объявить об эпидемии COVID-19 Другие страны 08:39
В Мьянме частично восстановили доступ в интернет Другие страны 08:24
Срок разрешения на временное проживание в Грузии вырастет с 6 до 12 лет Грузия 08:18
772 новых случая коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки Казахстан 08:14
Иран способен проектировать турбины и генераторы для электростанций Экономика 08:10
Не менее 12 человек получили тяжелые травмы при землетрясении в Японии Другие страны 07:52
Крупным владельцам Dogecoin нужно сбросить часть криптовалюты - Маск Финансы 07:35
Вакцинировавшаяся вне очереди глава МИД Перу ушла в отставку Другие страны 07:14
Apple обращалась к японским и корейским автоконцернам для создания беспилотного электромобиля Бизнес 06:52
Индекс биржи в Токио Nikkei впервые более чем за 30 лет превысил отметку 30 тыс. пунктов Финансы 06:28
Сербия намерена произвести 20 млн доз «Спутника V» Европа 06:12
Байден примет участие в онлайн-встрече лидеров G7 США 05:49
В Сенате допустили, что республиканцы попытаются отстранить от власти вице-президента США США 05:33
Великобритания ужесточает карантинные меры для въезжающих Европа 05:08
Борис Джонсон оценил итоги импичмента Трампу Европа 04:51
Президент Гаити уволил трех судей Кассационного суда за попытку госпереворота Другие страны 04:29
На северо-востоке ДР Конго при нападении боевиков погибли 14 человек Другие страны 04:11
Генсек ООН требует допустить в Мьянму спецпосланника организации Другие страны 03:49
Цена нефти Brent превысила $63 Энергетика 03:31
В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго Другие страны 03:14
С 1 апреля Кипр начнет принимать туристов из Израиля без теста на коронавирус Туризм 02:50
В США заболеваемость COVID-19 опустилась ниже 100 тыс. случаев в сутки впервые с ноября США 02:27
"Интер" обыграл "Лацио" и вышел на первое место в чемпионате Италии Спорт 02:09
Между Азербайджаном и Россией возобновляется авиасообщение Транспорт 01:46
В школах Грузии за две недели проведено обязательное тестирование 46 300 учителям и сотрудникам администрации Грузия 01:34
В Узбекистане на создание ювелирного завода выделено 28 млн евро Финансы 01:29
В мире за сутки выявили более 300 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 01:11
В Мьянме ограничили доступ в интернет на фоне протестов против военного переворота Другие страны 00:41
Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в Лачине (ВИДЕО) Политика 00:02
МИД Канады назвал отраслевые возможности для канадских компаний в Грузии Бизнес 00:01
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в Лачине (ВИДЕО) Политика 14 февраля 23:55
Кабмин Чехии намерен запросить парламент продлить в стране режим ЧС после 28 февраля Европа 14 февраля 23:48
"Арсенал" обыграл "Лидс" в матче чемпионата Англии Спорт 14 февраля 23:10
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на официальной странице в Instagram кадрами, связанными с поездкой на освобождённые от оккупации территории (ВИДЕО) Политика 14 февраля 22:32
В Британии выявили наименьшее с 2 октября число случаев заражения коронавирусом за сутки Европа 14 февраля 21:58
Полиция Греции использовала слезоточивый газ в отношении митингующих против карантина Европа 14 февраля 21:45
За минувшие сутки в Иране от COVID-19 умерли 62 человека Иран 14 февраля 21:40
Явка на парламентские выборы в Каталонии превысила 45% Европа 14 февраля 21:28
На юго-западе Китая полностью сгорела деревня народности ва Другие страны 14 февраля 20:47
В Тихом океане у Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,7 Другие страны 14 февраля 20:14
Умер экс-президент Аргентины Карлос Менем В мире 14 февраля 19:44
Азербайджанский комитет против пыток провёл мониторинг отделов полиции в южном регионе Общество 14 февраля 19:30
В Гвинее объявили о начале эпидемии лихорадки Эбола Другие страны 14 февраля 19:06
70% иранцев будут делать прививку от коронавируса к концу осени 2021 года Иран 14 февраля 18:33
В Грузии планируется продлить срок обязательного ношения маски в открытом и закрытом общественном пространстве Грузия 14 февраля 18:31
Обсуждены практические аспекты узбекско-афганского сотрудничества Узбекистан 14 февраля 18:28
В Азербайджане еще 140 человек вылечились от COVID-19, выявлено 128 новых случаев заражения Общество 14 февраля 18:00
Спикер парламента Азербайджана выразила соболезнования турецкому коллеге Политика 14 февраля 17:55
ВОЗ запустила проект PROACT Care по укреплению системы первичной медико-санитарной помощи в Шамахинском районе (ФОТО) Общество 14 февраля 17:45
Террористы РПК убили 13 мирных граждан Турции, похищенных в 2015 году Турция 14 февраля 17:27
ВВС Турции ликвидировали трех террористов на севере Ирака Турция 14 февраля 16:57
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Физулинский, Зангиланский, Лачинский и Джебраильский районы (ФОТО) Политика 14 февраля 16:31
В период пандемии Азербайджан нарастил импорт продуктов питания из стран Европы Бизнес 14 февраля 16:30
У тебя родился сын! История любви Джамала и Фатимы - памяти шехидов Карабахской войны (ФОТО) Социум 14 февраля 16:26
Еще год назад в Мюнхене Президент Азербайджана предупредил Пашиняна на дипломатическом языке – депутат Политика 14 февраля 16:03
Говорит и показывает Баку! Первое вещание началось с…нефтяной вышки Культура 14 февраля 15:46
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции Фуату Октаю Политика 14 февраля 15:36
Глава МИД Великобритании не исключил введения паспортов вакцинированного от коронавируса Европа 14 февраля 15:32
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Политика 14 февраля 14:46
Новая Зеландия ужесточила эпидемиологические меры из-за распространения коронавируса Другие страны 14 февраля 14:46
Парламент Азербайджана ответил сенаторам США – Заявление Политика 14 февраля 14:40
Иран занимает 2-е место по производству губчатого железа в мире Иран 14 февраля 14:34
Узбекистан и Китай провели переговоры по развитию сотрудничества между органами прокуратуры двух стран Узбекистан 14 февраля 14:32
В Грузии выявлено 357 новых случаев коронавируса, выздоровели 652 пациента Грузия 14 февраля 14:13
Число пострадавших от землетрясения в Японии достигло 150 Другие страны 14 февраля 13:36
Операция Pençe Kartal-2 завершена - глава минобороны Турции Турция 14 февраля 12:44
Завтра в Баку будет облачно, до 7-9 градусов тепла Общество 14 февраля 12:32
Все новости