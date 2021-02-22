В Госагентстве автодорог Азербайджана проходит отчетное заседание – ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

БАКУ /Trend/ - В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана проходит отчетное заседание, сообщает в понедельник Trend .

Отметим, что на балансе Агентства находятся автомобильные дороги общего пользования протяженностью 17542,6 км, из которых 4385 км - республиканского, 13157,6 км - местного значения. В том числе это автодороги протяженностью 2661 км и 90 мостов на освобожденных территориях. В целом на балансе Агентства находятся 1316 мостов.

Напомним также, что сегодня работники автомобильных дорог Азербайджана отмечают профессиональный праздник.

Представляем прямую трансляцию с мероприятия.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)