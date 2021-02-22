В Госагентстве автодорог Азербайджана проходит отчетное заседание – ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
БАКУ /Trend/ - В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана проходит отчетное заседание, сообщает в понедельник Trend .
Отметим, что на балансе Агентства находятся автомобильные дороги общего пользования протяженностью 17542,6 км, из которых 4385 км - республиканского, 13157,6 км - местного значения. В том числе это автодороги протяженностью 2661 км и 90 мостов на освобожденных территориях. В целом на балансе Агентства находятся 1316 мостов.
Напомним также, что сегодня работники автомобильных дорог Азербайджана отмечают профессиональный праздник.
Представляем прямую трансляцию с мероприятия.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
«Лаборатория Касперского»: взрывной рост курса криптовалюты замедлил общемировой рынок DDoS-атак в конце 2020 года
На балансе госагентства автодорог Азербайджана на освобожденных территориях находятся более 2,6 тыс. км дорог
Итальянская компания привлечена к разработке концепции Музея Победы и Мемориального комплекса Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)
Словакия заинтересована в проектах "умных" городов на освобожденных территориях Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ)
Состоялась видеоконференция с участием депутатов парламента Азербайджана и Джибути, посвященная Ходжалинскому геноциду (ФОТО)
Столетние краски Беюкаги Мирзазаде. Фантазия, сюжеты и настроение производят невероятное впечатление (ФОТО)