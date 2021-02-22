Центральный парк Баку расширяется (FOTO)

БАКУ / Trend/ - Согласно Генплану Баку, в связи со строительством с 2014 года дорог государственного значения и других коммуникаций после сноса старых домов и переселения населения, проживающего на территории, известной как "Советская", здесь был создан уголок отдыха под названием "Центральный парк Баку" (Central Park), сообщает в понедельник Trend.

Парк расположен в окружении улиц Наримана Нариманова, Абдуллы Шаига, Сулеймана Рустама и Мирзааги Алиева.

Первая часть Центрального парка была передана в пользование граждан 22 мая 2019 года.

Сейчас разбивается вторая часть парка, которая расположена между улицами Мирзааги Алиева и Башира Сафароглу. Здесь созданы прогулочные полосы, лестницы, посажены деревья. Эта часть излюбленного места горожан будет лесопарком.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)