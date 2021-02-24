Коммунальные структуры с ночи расчищают дороги от снега - ИВ Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Коммунальные структуры столицы с ночи приступили к расчистке дорог от снега, сообщает в среду Trend со ссылкой на Исполнительную власть г. Баку.

"Снег в Баку идет, не переставая, уже 12 часов. Уровень выпавших осадков составил 18 мм. Это 90% месячной нормы. Коммунальные структуры столицы с ночи приступили к расчистке дорог от снега. С помощью техники дороги посыпаются солью и специальными химическими веществами. Эта работа будет продолжаться в течение дня по графику", - сказали в ИВ.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)