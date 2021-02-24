Своевременная вакцинация – единственный путь защититься от вируса – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - С прошлой недели началась вакцинация депутатов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, группа депутатов уже прошла вакцинацию.

Депутат Арзу Нагиев среди вакцинированных лиц. Он отметил, что изначально его решение по поводу вакцинации было однозначным: "Есть только один путь защититься от этого вируса – своевременно пройти вакцинацию. В мировой истории было много болезней, которые были предотвращены с помощью вакцин. И сегодня прививки позволяют бороться с рядом серьезных заболеваний. Поэтому я изначально твердо решил, что пройду вакцинацию. После прививки чувствую себя хорошо, и когда наступит время, мне введут вторую дозу. Хочу добавить, что не стоит верить в распространяемые по этому поводу слухи. Пройдя вакцинацию, я убедился, что все они безосновательны. Рекомендую всем пройти вакцинацию, и тем самым защитить себя от заболевания".

Депутат подчеркнул, что Азербайджан в числе немногих стран, где был дан старт данному процессу.

"Следует признать, что не все страны мира обладают возможностями применить вакцинацию. Только 10-14 процентов населения мира имеет доступ к прививкам. Эту возможность создало нам государство, которое проявляя заботу о здоровье граждан, доставило в страну вакцины. В таком случае, почему нам этим не воспользоваться? Нельзя верить слухам и подвергать опасности свое здоровье. Все мы должны своевременно пройти вакцинацию, защитив тем самым и себя, и наше общество в целом. Если мы желаем поскорее избавиться от этой напасти, то должны принять активное участие в этом процессе", – сказал Арзу Нагиев.

Депутат добавил, что с первых дней пандемии в Азербайджане были приняты систематические превентивные меры: "Государством были предприняты адекватные шаги в направлении как защиты здоровья людей, так и минимизации последствий пандемии с социально-экономической точки зрения. Именно в результате этих мер Азербайджан стал одним из тех мировых государств, которые меньше всего пострадали от пандемии. Азербайджан также находится в числе передовых стран мира в плане вакцинации, и мы должны ценить эту возможность".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)