Бакинская высшая школа нефти и Стокгольмский университет начинают обучение специалистов в области кибербезопасности

БАКУ/Trend/ - Бакинская высшая школа нефти (БВШН) начала сотрудничество со Стокгольмским университетом (Швеция) в сфере подготовки специалистов по кибербезопасности и информационной безопасности.

Совместный проект призван удовлетворить растущий спрос на профессионалов в области кибербезопасности и информационной безопасности.

БВШН организует онлайн-курсы для молодых людей, которые хотят продолжить образование в этой сфере в рамках специальной программы бакалавриата.

Целью онлайн-курсов, которые будут совместно организованны Бакинской высшей школой нефти и Стокгольмским университетом, является обеспечение образования в области кибербезопасности и информационной безопасности, обменом опытом в данной сфере, изучение потребностей этой сферы и подготовка квалифицированных специалистов в данной области.

Этот совместный проект предоставит молодым талантливым людям широкие возможности для развития своей карьеры в области кибербезопасности с помощью специально разработанной онлайн-программы.

В то же время эта совместная инициатива заложит основу для развития международного сотрудничества в области информационной безопасности в регионе.

Бакинская высшая школа нефти будет сотрудничать с ведущими университетами Польши, Грузии и Украины в рамках этой совместной инициативы, направленной на обеспечение высококачественного, конкурентоспособного и востребованного образования в области кибербезопасности.