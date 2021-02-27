В Азербайджане от коронавируса вакцинированы более 257 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 26 февраля вакцинацию от коронавируса (COVID-19) прошли 23 939 человек, сообщает в субботу Trend со ссылкой на сайт koronovirusinfo.az

До настоящего времени были вакцинированы 257 723 человека.

Данный процесс успешно продолжается во всех регионах республики

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)