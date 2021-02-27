Продолжается обеспечение высокотехнологичными протезами раненых участников Отечественной войны Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Продолжается обеспечение высокотехнологичными протезами раненых участников Отечественной войны Азербайджана, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
Согласно информации, раненый в боях на Зангиланском направлении участник Отечественной войны Интигам Акперов, потерявший левую ногу и правую руку, был обследован в Протезно-ортопедическом производственном и реабилитационном центре Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, были взяты мерки протезов.
По завершении подготовительного этапа он будет обеспечен высокотехнологичным протезом.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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Продолжается обеспечение высокотехнологичными протезами раненых участников Отечественной войны Азербайджана
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