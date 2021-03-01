В Гёкчае 3 094 человека вакцинированы против коронавируса

БАКУ /Trend/ - Процесс вакцинации от коронавируса в регионах Азербайджана продолжается.

Как сообщили в понедельник Trend в Гёкчайской центральной районной больнице, по настоящее время против коронавируса привиты 3 094 гражданина.

"Из них 571 человеку уже введена вторая доза вакцины. В целом вакцинированы 1 382 медработника и 1 712 человек в возрасте старше 50 лет. На предварительном этапе больнице передано 4 766 доз вакцин", - отметили в больнице.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)