В Азербайджане тестовый экзамен для директоров школ будет проходить в 25 центрах

БАКУ /Trend/ - Тестовый экзамен конкурса по приему на работу директоров школ будет проходить 6-7 марта в 25 экзаменационных центрах в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобразования Азербайджана.

Кандидаты должны прийти на экзамен за час до того времени, которое указано на личной странице, и иметь при себе оригинал документа, подтверждающего личность.

На экзамене, который будет длиться 1,5 часа, кандидатам будет задано 25 тестовых заданий по учебному законодательству, 20 – по логике, 15 – по трудовому законодательству.

Проходной балл будет установлен с учетом результатов экзамене и числа вакансий.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)