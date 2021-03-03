В Азербайджане тестовый экзамен для директоров школ будет проходить в 25 центрах
БАКУ /Trend/ - Тестовый экзамен конкурса по приему на работу директоров школ будет проходить 6-7 марта в 25 экзаменационных центрах в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобразования Азербайджана.
Кандидаты должны прийти на экзамен за час до того времени, которое указано на личной странице, и иметь при себе оригинал документа, подтверждающего личность.
На экзамене, который будет длиться 1,5 часа, кандидатам будет задано 25 тестовых заданий по учебному законодательству, 20 – по логике, 15 – по трудовому законодательству.
Проходной балл будет установлен с учетом результатов экзамене и числа вакансий.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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