В Азербайджане в большинстве случаев размещенные на сайтах вакансии реальны – Госагентство

БАКУ /Trend/ - В настоящее время идет процесс создания реестра работодателей. Однако до этого мы провели наблюдения, которые показали, что в большинстве случаев вакансии, размещенные на сайтах, оказываются реальными.

Об этом сказал председатель Государственного агентства занятости Азербайджана Мустафа Аббасбейли, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, главная проблема в Азербайджане, как и во всем мире, – это сокращение рабочих мест в связи с пандемией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)