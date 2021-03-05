В дома ветеранов и семей шехидов в Абшеронском районе подан газ

Общество 5 марта 2021 18:39 (UTC+04:00)
В дома ветеранов и семей шехидов в Абшеронском районе подан газ

БАКУ /Trend/ - С 15 декабря прошлого года до конца февраля 2021 года в ПО"Азеригаз" поступило 31 обращение от ветеранов и семей шехидов Первой Карабахской и Отечественной войн.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на ПО, эти обращения были связаны лишь с работой, которая находилась в компетенции Ремонтно-строительного управлению ПО. Помимо этого, региональные управления по эксплуатации газа принимают меры в направлении удовлетворения обращений от десятков людей из той же группы.

В рамках данных мер были рассмотрены обращения об отсутствии газоснабжения частных домов в жилом массиве "Ени Мехдиабад" Абшеронского района. Благодаря оперативной работе, проведенной ПО, в дома ветеранов и семей шехидов был подан газ.

С подробностями можно ознакомиться в видеоматериале, перейдя по ссылке https://youtu.be/ugibgGuLRK0.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
По итогам 2020 года Азербайджан увеличил экспорт в США
По итогам 2020 года Азербайджан увеличил экспорт в США
Турция продолжает закупки различной продукции на бирже Туркменистана
Турция продолжает закупки различной продукции на бирже Туркменистана
Торговля занимает наибольшую долю в общем обороте бизнес-сектора Грузии
Торговля занимает наибольшую долю в общем обороте бизнес-сектора Грузии
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Загатале откроется новое предприятие по переработке фундука Экономика 18:47
В дома ветеранов и семей шехидов в Абшеронском районе подан газ Общество 18:39
Норвежская компания инвестировала в Азербайджан $25 тыс. Экономика 18:34
«Женский взгляд» с Оксаной Пушкиной и Хиджран Гусейновой на платформе «Baku Network» (ВИДЕО) Политика 18:31
Агентство по развитию МСБ Азербайджана продолжает поддерживать программу самозанятости Экономика 18:30
Страны ОЧЭС обсудили влияние пандемии на туризм Общество 18:24
Джаз для любимых - заслуженный артист Азербайджана выступит в Санкт-Петербурге Культура 18:14
В Азербайджане утвержден "Протокол о размере обязательных платежей государств-членов в бюджет Тюркской академии" Политика 18:12
Россельхознадзор раскрыл объемы поставляемой в Грузию сельскохозяйственной продукции Энергетика 18:11
Министерство образования Азербайджана реализует с Microsoft инновационные проекты Экономика 18:05
Нацбанк Казахстана принял комплекс антикризисных мер в период пандемии COVID-19 Финансы 18:05
Золотодобывающая компания AzerGold подписала контракт на сумму свыше 1 млн. манатов Финансы 17:55
Казахстан придает большое значение развитию отношений с тюркоязычными странами - МИД Казахстан 17:52
Всемирный банк может оказать поддержку Азербайджану в борьбе с COVID-19 Финансы 17:51
По итогам 2020 года Азербайджан увеличил экспорт в США Бизнес 17:40
ИКГФ Азербайджана направил 6 тысяч манатов на услуги по сделкам с ценными бумагами Финансы 17:35
В Японии выявили первый случай аллергической реакции на вакцину от Pfizer Другие страны 17:32
Объем рынка обязательного non-life страхования в Азербайджане в январе достиг 17 млн. манатов Финансы 17:32
В Москве скончалась азербайджанская актриса Алла Ягизарова, которая снялась в фильме "Telefonçu qız" (ФОТО) Социум 17:28
«Туркменхимия» объявляет тендер на строительство установок по производству технического йода Тендеры 17:27
Власти Греции объявили ЧС в зоне землетрясения Европа 17:22
Турция продолжает закупки различной продукции на бирже Туркменистана Бизнес 17:21
Новое яркое мобильное приложение от Yelo Bank Экономика 17:20
Торговля занимает наибольшую долю в общем обороте бизнес-сектора Грузии Бизнес 17:18
Мы должны назвать VII съезд ПЕА съездом страны-победителя - депутат Милли Меджлиса Политика 17:09
В случае роста числа инфицированных в Азербайджане может быть ужесточен карантин Общество 17:08
Освобожденные территории Азербайджана имеют серьезный потенциал в отрасли виноделия Бизнес 17:02
Упразднен исполнительный секретариат правящей партии Азербайджана Политика 16:58
Азербайджан на Шелковом пути – исследования сухопутных и морских торговых путей Культура 16:58
Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проведет еще одно заседание Политика 16:53
Международный Банк Азербайджана запустил выгодную кредитную кампанию Экономика 16:51
Официальный Ереван вновь продемонстрировал, что далек от здравого мышления – МИД Азербайджана Политика 16:49
Глава СГБ Азербайджана выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих Политика 16:44
Для координации исследований необходимо использовать современные научные технологии - вице-президент НАНА Общество 16:43
Грузия открывает границу по ПЦР-тесту для граждан еще четырех стран Грузия 16:43
Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя партии "Ени Азербайджан" Политика 16:38
Назначены заместители председателя правящей партии "Ени Азербайджан" Политика 16:33
ВВП Греции упал в 2020 году на 8,2% Европа 16:29
Азербайджан может гордиться скрипачом Большого театра России – эксклюзивное интервью с Теймуром Усубовым (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 16:29
В Баку приствольные круги деревьев очищаются от асфальта (ФОТО) Общество 16:25
В Юкори-Чирчикском районе сдана в строй малая солнечная электростанция Узбекистан 16:15
Мероприятия по содействию занятости на освобожденных территориях Азербайджана начнутся после их разминирования Общество 16:10
Партия "Ени Азербайджан" выполняет объединяющую функцию - председатель партии Национального спасения Политика 16:01
Azercell делится итогами «Года Победы» ИКТ 15:59
В Азербайджане с завтрашнего дня ухудшится погода Общество 15:59
Село Тагибейли Агдамского района (ВИДЕО) Политика 15:50
Израильтянка подарила раненому азербайджанскому военнослужащему роговицу глаза покойного мужа (ВИДЕО) Общество 15:49
Посещение танкера - музея "Сураханы" будет бесплатным для ветеранов и членов семей шехидов (ФОТО) Общество 15:45
Объем товарооборота бизнес-сектора Грузии вырос Бизнес 15:43
Возле еврейской школы в Марселе задержали вооруженного ножом мужчину Израиль 15:34
Очередной съезд ПЕА: что изменилось в правящей партии Азербайджана? – репортаж Trend TV Политика 15:34
В Азербайджане сократилось количество политических партий Политика 15:28
Бакинский порт расширяет сотрудничество с ведущими структурами в Нидерландах Экономика 15:25
В Азербайджане достаточно много соискателей в сферах, не требующих спецобразования – Госагентство Экономика 15:18
Туркменистан обнародовал общее количество заключенных на бирже сделок Бизнес 15:07
Ведущий интернет-провайдер Азербайджана планирует расширить зону охвата коммуникационными услугами ИКТ 15:05
В Азербайджане выявлено 365 новых случаев заражения COVID-19, излечились 175 человек Общество 15:03
Спорт в шоу-бизнесе – кто из азербайджанских звезд гоняет в футбол, тянет гантели и наматывает круги на беговой дорожке… (ФОТО/ВИДЕО) Спорт 14:57
НДЦ Азербайджана назвал объём купонных выплат по облигациям за февраль Финансы 14:51
В Азербайджане наблюдается сокращение долларизации по банковским вкладам населения Финансы 14:48
Освобожден Мубариз Мансимов Общество 14:46
В Азербайджане планируется вывести из оборота карты социального страхования Экономика 14:41
Аукционы на строительство маневренной генерации проведут в Казахстане Энергетика 14:41
Разработка месторождения "Узынада" в Туркменистане поспособствует приросту добычи Энергетика 14:39
Львиную долю объема промышленной продукции Баку занимает добывающий сектор Бизнес 14:37
В городе Шуша найдены боеприпасы, брошенные армянами при бегстве Происшествия 14:34
Участники войны в Азербайджане пока не включены в группу с привилегиями по трудоустройству – Госагентство Экономика 14:29
Туркменистан рассматривает содействие расширению возможностей партнёрства в рамках ОЭС в ряде сфер Бизнес 14:28
Надежность азербайджанского дата-центра подтверждена международным сертификационным институтом Экономика 14:24
Ряд бывших членов не вошли в новый состав Правления партии "Ени Азербайджан" Политика 14:21
Венгрия планирует увеличить поставки лекарств в Узбекистан Узбекистан 14:14
Австралия восстановила почтовое сообщение с Туркменистаном Бизнес 14:11
Али Асадов выразил соболезнования вице-президенту Турции в связи с крушением вертолета Политика 14:06
В Азербайджане в большинстве случаев размещенные на сайтах вакансии реальны – Госагентство Общество 14:02
Мы не можем принуждать частные компании взять человека на работу – Госагентство занятости Азербайджана Экономика 13:55
Визит гендиректора Pfizer в Израиль перенесен на конец весны Израиль 13:44
Завтра в Баку воздух прогреется до +14°C Общество 13:43
В Азербайджане прошел аукцион по приватизации госимущества Бизнес 13:39
Поезда Баку-Сумгайыт не будут работать три дня Общество 13:37
Прогресс Азербайджана по уровню экономической свободы является результатом последовательных реформ - министр экономики Бизнес 13:34
Лица с группами инвалидности не считаются нетрудоспособными – Госагентство занятости Азербайджана Общество 13:30
AccessBank объявляет тендер Экономика 13:25
Рамиз Мехтиев и Сиявуш Новрузов не вошли в состав правления ПЕА Политика 13:19
Избран председатель новосозданного Совета ветеранов правящей партии "Ени Азербайджан" Политика 13:17
Книжное издательство с вековой историей – презентация в Баку (ФОТО) Культура 13:14
SOCAR стал основным поставщиком литовского бензина в Украину Энергетика 13:09
Упразднен Политсовет партии "Ени Азербайджан" Политика 13:08
Принят новый Устав партии "Ени Азербайджан" Политика 13:04
В Азербайджане значительно увеличится число квотированных рабочих мест Общество 13:03
В Туркменистане идет подготовка к бурению новых скважин на месторождении «Северный Готурдепе» Энергетика 12:51
Увеличился объем реализованных в торговой сети Баку продуктов питания Бизнес 12:45
Американские эксперты стали свидетелями вандализма армян в Тертере (ФОТО) Политика 12:39
В Азербайджане вакцинированы от коронавируса уже более 1000 учителей - министр Общество 12:26
В России за сутки выявили 11 024 заразившихся коронавирусом Россия 12:24
Хакеры атаковали мэрию Праги и Министерство труда Чехии Европа 12:23
В рамках карантинных мер общественный транспорт в Азербайджане в ближайшие три дня работать не будет Общество 12:16
Музыкальное поздравление женщинам от Международного центра мугама Культура 12:13
Грузия получила от Кореи медаппаратуру на 150 тысяч долларов Грузия 12:10
В Азербайджане посредством спутниковых снимков будут изучаться подземные водные ресурсы ИКТ 12:09
Назначены заместители директора Управления образования по г. Баку (ФОТО) Общество 12:00
Все новости