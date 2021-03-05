В дома ветеранов и семей шехидов в Абшеронском районе подан газ

БАКУ /Trend/ - С 15 декабря прошлого года до конца февраля 2021 года в ПО"Азеригаз" поступило 31 обращение от ветеранов и семей шехидов Первой Карабахской и Отечественной войн.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на ПО, эти обращения были связаны лишь с работой, которая находилась в компетенции Ремонтно-строительного управлению ПО. Помимо этого, региональные управления по эксплуатации газа принимают меры в направлении удовлетворения обращений от десятков людей из той же группы.

В рамках данных мер были рассмотрены обращения об отсутствии газоснабжения частных домов в жилом массиве "Ени Мехдиабад" Абшеронского района. Благодаря оперативной работе, проведенной ПО, в дома ветеранов и семей шехидов был подан газ.

С подробностями можно ознакомиться в видеоматериале, перейдя по ссылке https://youtu.be/ugibgGuLRK0.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)