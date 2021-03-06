В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19, излечились 149 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 353 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели 149, скончались три человека, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 236 365 случаев заражения COVID-19, из этого числа 229 591 человек вылечился, 3 238 – скончались. Продолжается лечение 3 536 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 9 436 тестов, в целом за все время пандемии – 2 645 206 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)