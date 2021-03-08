Обнародована фактическая погода в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода в Азербайджане.
Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 21:00 понедельника погода на территории страны была нестабильной, в Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Гяндже, Джейранчёле, Агдаме, Агстафе, Товузе, Загатале, Шеки, Губе, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах) и Шахдаге выпал снег, а в Набране, Билясуваре, Нефтчале, Гаджигабуле, Джафархане, Сабирабаде, Кюрдамире, Имишли, Бейлагане, Евлахе, Мингячевире, Агсу, Шемкире, Нахчыване и Нафталане прошел дождь.
(Редактор: Надир Насиров)
Ассоциация турагентств и Ассоциация туристических блогеров Азербайджана подписали Соглашение о взаимопонимании (ФОТО)
Лента новостей
Официальный представитель Администрации Президента Азербайджана поблагодарил Израиль за медицинскую помощь – газета Israel HaYom
Яркая жизнь и трагическая смерть Агададаша Гурбанова – первый пионер с красным галстуком, прекрасно владел шпагой, финал "Аршин мал алана" снимали без него … (ВИДЕО, ФОТО)
Соглашение о создании промышленного городка совместно с Азербайджаном является успехом иранской экономики - министр
Проект цифровой инфраструктуры Азербайджана позволит создать «Цифровой Шелковый путь» между Европой и ЦА
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила азербайджанских женщин с Международным женским днем (ФОТО)
Посол Узбекистана встретился с государственным министром сельского хозяйства и благосостояния фермеров Индии
В 2021 году "Азербайджанская промышленная корпорация" увеличит производство широкого спектра продукции
Био-смарт павильон готов к интеграции с сетью проектов "Умный город" - агентство инноваций Азербайджана