БАКУ /Trend/ - Обнародована фактическая погода в Азербайджане.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 21:00 понедельника погода на территории страны была нестабильной, в Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Гяндже, Джейранчёле, Агдаме, Агстафе, Товузе, Загатале, Шеки, Губе, Кишчае (Шеки), Сарыбаше (Гах) и Шахдаге выпал снег, а в Набране, Билясуваре, Нефтчале, Гаджигабуле, Джафархане, Сабирабаде, Кюрдамире, Имишли, Бейлагане, Евлахе, Мингячевире, Агсу, Шемкире, Нахчыване и Нафталане прошел дождь.

(Редактор: Надир Насиров)