Семье шехида Отечественной войны подарена трехкомнатная квартира в Мингячевире (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Семье сержанта Ниязи Искендерова, ставшего шехидом в одном из боев за территориальную целостность Азербайджана, подарена трехкомнатная квартира в жилом здании "Park Residence" в Мингячевире, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Квартиру предоставило ООО "AS Group İnvestment", которое является одним и социальных партнеров Минтруда.

Отметим, что раньше семья проживала в общежитии.

Представители компании и министерства встретились с членами семьи шехида и вручили им документы на квартиру.

Полный ремонт новой квартиры и обеспечение всем необходимым оборудованием компания взяла на себя.

Шехид Ниязи Искендеров отличился героизмом еще в апрельских боях 2016 года. Он участвовал в боевых действиях с самого начала Отечественной войны, был тяжело ранен и погиб 5 октября в Суговушане.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева Искендеров Ниязи Шахвелед оглу был награжден медалями "За Отчизну" и "За освобождения Лачина".

Семье шехида также были назначены соответствующие соцвыплаты.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)