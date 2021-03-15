Минобразования Азербайджана проводит опрос в соцсетях
БАКУ /Trend/ - Министерству образования Азербайджана очень важно обозначить приоритеты по факторам, которые влияют на качество обучения. Для этого считаю полезным изучить мнение общеобразовательного сообщества — учителей, родителей, работников сферы образования.
Как передает в понедельник Trend, об этом на своей странице в социальной сети написал министр образования Эмин Амруллаев.
Министр отметил, что каждый из пунктов опроса имеет большое значение с точки зрения качества учебного процесса.
"Вы можете принять участие в опросе, отметив нужный пункт в разделе комментариев или перейдя по ссылке. Всем спасибо за участие", — написал Эмин Амруллаев.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
Лента новостей
У Армении нет другого выбора, кроме как соблюдать соглашение от 10 ноября и открыть коммуникации - азербайджанский депутат
Ракетные и артиллерийские подразделения ВС Азербайджана выдвигаются по обозначенным маршрутам (ФОТО/ВИДЕО)
Завершена предварительная инвентаризация недвижимости в 124 освобожденных населенных пунктах Азербайджана - минэкономики
В Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсуждены поправки в закон об оценочной деятельности (FOTO)
Азербайджан является сторонником сотрудничества на основе принципа неприкосновенности границ - глава МИД
Аббас Ибрагимов:«Проекты трансформации Международного Банка Азербайджана модернизируют, меняют и открывают для нас путь в будущее»
Фонд "YAŞAT" продолжает оказывать помощь семьям шехидов и ветеранам Отечественной войны Азербайджана
Привлеченные к учениям войска ВС Азербайджана выдвигаются в районы оперативного назначения (ФОТО/ВИДЕО)
ЕС и FAO оказывают Азербайджану поддержку в подготовке законопроекта об аграрных консультационных услугах