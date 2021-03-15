Минобразования Азербайджана проводит опрос в соцсетях

БАКУ /Trend/ - Министерству образования Азербайджана очень важно обозначить приоритеты по факторам, которые влияют на качество обучения. Для этого считаю полезным изучить мнение общеобразовательного сообщества — учителей, родителей, работников сферы образования.

Как передает в понедельник Trend, об этом на своей странице в социальной сети написал министр образования Эмин Амруллаев.

Министр отметил, что каждый из пунктов опроса имеет большое значение с точки зрения качества учебного процесса.

"Вы можете принять участие в опросе, отметив нужный пункт в разделе комментариев или перейдя по ссылке. Всем спасибо за участие", — написал Эмин Амруллаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)