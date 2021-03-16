В Азербайджане запущена услуга для получения результата теста на COVID-19 в режиме онлайн

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана передало в пользование новую электронную услугу под названием «Получение в онлайн-режиме результатов анализа ПЦР теста на COVİD-19».

Как сообщили во вторник Trend в агентстве, этой услугой могут пользоваться лица, сдавшие ПЦР-тест на COVID-19 для выезда за границу.

Воспользоваться услугой можно перейдя по ссылке https://travel.its.gov.az/. В открывшемся окне следует ввести дату рождения, затем — фин-код удостоверения личности. Лица, у которых нет удостоверения личности (иностранцы, дети), должны выбрать раздел «протокол», где в появившемся окне необходимо ввести номер протокола — код, который отправляется на мобильный номер сдавшего тест.

Для завершения операции нужно нажать на кнопку «поиск». Далее результаты анализа для совершения международных поездок отобразятся на мониторе в формате PDF-файла, который можно скачать. Помимо этого, документ можно проверить на подлинность с помощью отраженного на нем QR-кода.

С подробной инструкцией можно ознакомиться перейдя по ссылке.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)