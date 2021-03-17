В Нахчыванской АР создается ЗАО "Телевидение и радиовещание"
БАКУ /Trend/ - Председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов 17 марта подписал указ о создании ЗАО "Телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики", сообщает в среду Trend.
Кабинету министров Нахчыванской АР поручено представить Верховному меджлису предложения по проекту устава, структуре и численному пределу ЗАО "Телевидение и радиовещание Нахчыванской Автономной Республики", а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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