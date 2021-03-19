Распоряжение по помилованию исполнено в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Распоряжение о помиловании исполнено в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы минюста Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Так, были освобождены шесть осужденных, у 1 человека неотбытый срок наказания уменьшен наполовину.

Напомним, что распоряжение, подписанное Президентом Азербайджана 18 марта, охватило 625 осужденных

В соответствии с распоряжением 475 человек, приговоренных к лишению свободы, освобождены от неотбытой части наказания. Вдвое сокращены сроки неотбытой части наказания 98 лицам, приговоренным к лишению свободы.

Наказание трех человек, приговоренных к пожизненному заключению, заменено на 25 лет лишения свободы.