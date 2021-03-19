БАКУ / Trend/ - В настоящее время возобновление работы бакинского метро не ожидается.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал помощник Президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Шахмар Мовсумов, сообщает в пятницу Trend.

Помощник Президента отметил, что из-за нынешних показателей по заражению коронавирусом метро открыться не может: «Общественный транспорт либо надо полностью закрыть, либо открыть. Открытие метро может повысить активность, поэтому это может быть включено в повестку дня только после очередных послаблений карантинного режима».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров).