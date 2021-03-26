БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 1 759 случаев заражения коронавирусом, 511 человек вылечились, 24 скончались, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлены 252 680 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 234 893 человека вылечились, 3 445 - скончались, число активных больных - 14 342.

До настоящего времени в Азербайджане были проведены 2 816 784 тест на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведены 8 923 теста.