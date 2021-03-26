БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях прошла финал Кубка мира по художественной гимнастике в Софии (Болгария), сообщает Trend.

Команда в групповых упражнениях в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумматовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной прошла в финал Кубка мира в программе с пятью мячами с результатом 37.450 балла.

Кубок мира проходит в Софии 26–28 марта. Сегодня, в первый день соревнований, также прошли выступления гимнасток в индивидуальной программе, которые представили композиции с обручем и мячом.

В индивидуальной программе за Азербайджан выступили две спортсменки – Нармина Самедова и Арзу Джалилова. За упражнение с мячом Самедова получила от судей – 19.300 балла, с обручем – 19.400 балла.

Джалилова за программу с обручем получила 19.300 балла, а с мячом -19.275 балла. Азербайджанские гимнастки в индивидуальной программе в финалы Кубка не прошли.

(Автор: Джани Бабаева)