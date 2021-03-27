Азербайджанский дзюдоист завоевал "бронзу" на турнире "Большого шлема"
БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана завоевала еще одну бронзовую медаль на турнире «Большого шлема» в Тбилиси.
Как сообщает Trend, Мурад Фатиев, ведущий борьбу в весовой категории 87 кг, встретился с канадским спортсменом Антуаном Валуа-Форте в схваткеза бронзовую медаль. Наш дзюдоист, победивший соперника, занял третье место.
Отметим, что Карамет Гусейнов, выступавший в первый день соревнований в весовой категории 60 кг, также стал бронзовым призером.
В турнире, который продлится до 28 марта, участвуют 464 дзюдоиста из 80 стран. Азербайджан представляют на соревнованиях 11 спортсменов.
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