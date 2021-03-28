Состоялись мероприятия, посвященные 102-й годовщине создания органов безопасности Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно распоряжению общенационального лидера Гейдара Алиева "Об учреждении профессионального праздника сотрудников органов национальной безопасности Азербайджана" от 23 марта 1997 года, 28 марта было объявлено днем профессионального праздника сотрудников органов безопасности Азербайджана.

По случаю 102-й годовщины создания органов безопасности Азербайджанской Республики и профессионального праздника начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев и члены коллегии СГБ посетили Аллею почета и почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле, передает Trend со ссылкой на СГБ.

Также была почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле были возложены цветы.