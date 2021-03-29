Мобильный оператор AZERCELL покрыл своей сетью всю территорию Карабаха, включая зону контроля миротворцев: реакция армян (ФОТО)

Самое интересное в этой новости то, что для СМИ Азербайджана она прошла незаметно. Как само собой разумеющееся. Став известной, после сообщений азербайджанских граждан из Ханкенди и других населенных пунктов Нагорного Карабаха, говорится в блоге «Визит в Азербайджан».

На удивление, положительных оценок от армян было достаточно много. А в комментариях тут же стали сравнивать эффективность работы армянской администрации и азербайджанского правительства.

Интересно, если даже такая мелочь становится темой для неизбалованных вниманием армян Нагорного Карабаха, то о чем они будут писать увидев, уже проложенные трассы. Или откроющийся в сентябре аэропорт в Физули.

Уже и сейчас, когда еще не все разминировано, когда нет удобных подъездов и не до конца разрешены организационные вопросы, примеров активного восстановления сотни.

Например, помните музей Вагифа в Шуше (я о нем писал в свое время).

После оккупации Шуши от него практически ничего не осталось:

А вот так он выглядел 17 марта, когда была сделана фотография:

С современным внешним остеклением, красивее чем прежде.

Надеюсь, все это наконец приведет наших армянских соотечественников к пониманию, что настоящие хозяева этих земель находятся на азербайджанской стороне. Если они себя таковыми тоже считают, то должны быть с теми, кто строит, а не разрушает.

С теми, с кем жили - не тужили, пока ереванская зараза не проникла в Карабах.

ПС. Только мне центральный офис Азерсель напоминает мавзолей?)