Азербайджан не признает дипломы ряда вузов (СПИСОК)
БАКУ /Trend/ - Агентство по обеспечению качества образования при министерстве образования обнародовало перечень зарубежных вузов, дипломы которых не признаются в Азербайджане, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.
По данным агентства, это - Межрегиональная академия управления персоналом, Харьковский национальный экономический университет им. Семена Кузнеца, Ивановский государственный университет, Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, Дагестанский государственный педагогический университет, Полтавский университет экономики и торговли, Тбилисский открытый учебный университет, Европейский университет и Грузинский технический университет.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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