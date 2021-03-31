Начался второй этап вакцинации работников сферы образования Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня начался второй этап вакцинации от коронавируса работников сферы образования.

Об этом Trendсообщает в среду со ссылкой на Управление образования города Баку.

Согласно информации, педагогический и технический состав в возрасте 50 лет и старше будет привит второй дозой вакцины. В прививочных центрах ежедневно планируется вакцинировать около 120 человек.

Отметим, что процесс вакцинации работников сферы образования Баку, который начался с 3 марта, осуществляется в десяти прививочных центрах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)