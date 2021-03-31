Начался второй этап вакцинации работников сферы образования Баку (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сегодня начался второй этап вакцинации от коронавируса работников сферы образования.
Об этом Trendсообщает в среду со ссылкой на Управление образования города Баку.
Согласно информации, педагогический и технический состав в возрасте 50 лет и старше будет привит второй дозой вакцины. В прививочных центрах ежедневно планируется вакцинировать около 120 человек.
Отметим, что процесс вакцинации работников сферы образования Баку, который начался с 3 марта, осуществляется в десяти прививочных центрах.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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