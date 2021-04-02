Свыше 511 ветеранов обеспечены более 2400 средствами реабилитации - госагентство Азербайджана
БАКУ /Trend/ - До настоящего времени более 511 ветеранам Карабахской войны предоставлено свыше 2400 средств реабилитации.
Об этом в передаче "Социальный час" сказал председатель Госагентства по медико-социальной экспертизе и реабилитации Джавид Абдулгадиров, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, до сегодняшнего дня назначена инвалидность более 250 ветеранам Отечественной войны Азербайджана: "Они охвачены услугами реабилитации, 15 ветеранам назначены протезы".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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