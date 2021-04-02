В Азербайджане за 3 месяца аннулировано назначение инвалидности 465 гражданам - Агентство

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-марте 2021 года 465 гражданам было аннулировано назначение инвалидности.

Об этом сказал председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Джавид Абдулгадиров, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, назначение аннулируется посредством реестровой системы, о чем гражданин уведомляется в письменной форме.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)