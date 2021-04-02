В Азербайджане за 3 месяца аннулировано назначение инвалидности 465 гражданам - Агентство
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в январе-марте 2021 года 465 гражданам было аннулировано назначение инвалидности.
Об этом сказал председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Джавид Абдулгадиров, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, назначение аннулируется посредством реестровой системы, о чем гражданин уведомляется в письменной форме.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Антикризисный план: как спасать гостиничный бизнес – отельер международного класса Анар Агаев (ФОТО)
Лента новостей
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности председателя ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана"
Госагентство Азербайджана о процедуре назначения инвалидности раненым участникам Отечественной войны
Проблемы с интернетом в селах препятствуют подключению к дистанционным урокам - омбудсмен Азербайджана
В международные организации направлены 15 обращений в связи с преступлениями Армении - омбудсмен Азербайджана
В Южной Корее стартовал проект по пропаганде мультикультурализма, культуры и истории Азербайджана (ФОТО)
В Баку и на Абшероне будет реализован пилотный проект по строительству солнечной электростанции - Распоряжение
Пока неизвестно, из какой точки в Армении были выпущены две ракеты "Искандер", обнаруженные в Шуше - Агентство Азербайджана
В Азербайджане от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 1 731 га - Агентство
В Баку демонстрируются обломки ракет "Искандер", примененных Арменией против Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
В течение следующих трех месяцев Азербайджан постепенно увеличит суточную добычу нефти до 620 тыс. баррелей (ФОТО)