Оплачены медрасходы 223 семей шехидов и ветеранов войны - Фонд "YAŞAT"
БАКУ /Trend/ - В период с 29 марта по 2 апреля были улучшены жилищные условия 99 семей шехидов и ветеранов войны, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
За указанный период Фонд "YAŞAT" оплатил медицинские расходы 223 семей шехидов и ветеранов.
Кроме того, погашены задолженности 19 семей шехидов, оплачены расходы на учебу для двух семей шехидов и ветеранов.
Как отмечается, будут улучшены жилищные условия еще 16 человек, оплачены медицинские расходы 53-х и погашены задолженности четырех человек.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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