В школах необходима система внутреннего мониторинга – Управление образования Баку

БАКУ /Trend/ - Для успешной деятельности школы важна роль не только директора, но и учителей, родителей и в целом общества.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала заведующая Управлением образования города Баку Мехрибан Велиева.

По ее словам, наряду с этим директор школы должен завоевать доверие коллектива и общества.

«К сожалению, есть случаи, когда это доверие потеряно. Директор должен быть досягаемым как для учеников, так и для преподавателей», – подчеркнула Велиева.

Завуправлением отметила крайнюю важность наличия в школах системы внутреннего мониторинга.

«Этот мониторинг должен фокусироваться на ученических достижениях. Систему следует построить так, чтобы посредством определенных инструментов можно было проверить и академические знания, и психологическое состояние учащегося. Мы постараемся оказать поддержку школам в это контексте», – добавила Мехрибан Велиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)