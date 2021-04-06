Продолжаются меры по инженерному обеспечению подразделений на освобожденных территориях Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается выполнение мероприятий по всестороннему инженерному обеспечению подразделений азербайджанской армии, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии проводят работы по очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Проводится разминирование и восстановление дорог с целью безопасного передвижения колонн автомобильной и боевой техники. Ведутся инженерные работы по прокладке новых дорог в направлении позиций азербайджанских подразделений, дислоцированных в горной местности. До сегодняшнего дня было утилизировано большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Мероприятия по обнаружению и обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях продолжаются.

(Редактор: Натаван Эфендиева)