В экзамене на замещение должностей директоров школ в Азербайджане приняло участие рекордное число кандидатов

БАКУ /Trend/ - В этом году в экзаменах на замещение должностей директоров школ в Азербайджане приняло участие рекордное количество кандидатов - 2683.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, в тестовом экзамене, проведенном в 2018 году, приняли участие 1411 кандидатов, в 2019 году - 1645 человек.

В этом году количество кандидатов-женщин (1382), принявших участие в экзаменах, превысило количество кандидатов-мужчин.

Из общего числа кандидатов 25 человек получили образование за рубежом. Среди кандидатов 1807 учителей, 511 заместителей директора по учебно-воспитательной работе, 139 заместителей директора по воспитательной работе, 111 организаторов внешкольной и внеклассной воспитательной работы, 47 методистов, 32 руководителя допризывной подготовки молодежи, 26 школьных психологов, 10 руководителей детских организаций. Среди кандидатов также 12 докторов философии.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)