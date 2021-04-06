У подавляющего большинства людей после вакцинации от COVID-19 формируются антитела - азербайджанский врач

БАКУ /Trend/ - Новые штаммы COVID-19 имеют более высокую заразность, потому что вирус адаптируется к лекарственным препаратам, появляются его устойчивые штаммы. Если во время первой волны коронавируса инфицированных можно было вылечить, используя более простые процедуры и неспецифические методы, то теперь это не представляется возможным. На данном этапе необходимо применять более чувствительные, специфические противовирусные и антибактериальные препараты. Разумеется, вирус подвержен постоянному изменению. Во время каждой новой волны может появиться более устойчивый штамм. Но существующие вакцины эффективны и против новых штаммов.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал азербайджанский врач Камиль Нехметов, говоря о процедурах, применяемых во время лечения пациентов с COVID-19.

По его словам, причина, по которой молодые люди более подвержены инфицированию, заключается в их самоуверенности. Они думают, что молодость и иммунитет позволят им справиться с болезнью. Однако это в корне неверно.

"В больницах, в том числе в реанимационных отделениях, достаточно много молодых пациентов. В то же время у взрослых через две недели после введения второй дозы вакцины развивается стойкий иммунитет, в связи с чем среди них ниже заражаемость. У людей, входящих в группу риска по возрасту, после вакцинации осложнений было еще меньше. Устойчивый иммунитет развивается после введения обеих доз вакцины", - отметил Нехметов.

Врач также подчеркнул, что при выборе вакцины приоритетом является ее эффективность.

"После вакцинации сначала происходит резкий рост уровня антител, затем этот показатель снижается и сохраняется их необходимая постоянная концентрация. У тех, кто не был инфицирован, антитела образуются после вакцинации. Интересно, что у около 10 процентов инфицированных пациентов иммунитет не формируется. Но у подавляющего большинства людей после вакцинации образуются антитела", - сказал Нехметов.

По его словам, вакцинация не противопоказана лицам с аллергическими заболеваниями.

"В основном вакцины содержат вспомогательные компоненты. Следует учесть возможную аллергическую реакцию на эти компоненты и принять соответствующее решение. Наибольшие опасения вызывает возможный анафилактический шок, который представляет собой внезапную аллергическую реакцию, приводящую к опасным для жизни осложнениям. Поэтому до и после вакцинации проводится наблюдение", - сказал Нехметов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)