Детсады в Баку продолжают работать в обычном режиме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Функционирование государственных детсадов в Баку продолжается в обычном режиме с учетом решений и инструкций Оперативного штаба при Кабмине, соблюдением соответствующих санитарно-гигиенических норм, сообщили в среду Trend в пресс-службе Исполнительной власти г. Баку.

Было отмечено, что Управление дошкольных образовательных учреждений и детских домов ИВ Баку осуществляет в связи с этим все необходимые меры.

По словам завотделом ИВ Баку Эльмина Иманова, в подчинении Управления 348 дошкольных образовательных учреждений, из которых работают 330, девять детсадов перешли на карантин из-за коронавируса.

Отметим, что за последние девять лет были капитально отремонтированы 169 дошкольных образовательных учреждений, девять детсадов были отстроены заново, построены новые корпуса шести детсадов и т.д.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)