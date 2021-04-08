Мужчины тяжелее переносят коронавирус - азербайджанский врач

БАКУ /Trend/ - Мужчины переносят COVİD-19 тяжелее, чем женщины, что связано с генетическими особенностями, сказал в четверг Trend врач Эмиль Гасымов.

По его словам, в целом на тяжелое течение болезни при заражении COVİD-19 влияют следующие факторы риска.

"Если человеку 60-65 лет, то вероятность того, что болезнь будет протекать тяжелее, возрастает. Также повышает риск наличие хронических болезней. В группу риска входят диабетики, гипертоники, онкобольные, люди с ожирением. Еще одна причина тяжелого течения болезни - это генетические факторы. И, наконец, вероятность заражения наиболее высока в закрытых пространствах и среди медработников", - сказал он.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)