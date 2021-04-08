Мужчины тяжелее переносят коронавирус - азербайджанский врач
БАКУ /Trend/ - Мужчины переносят COVİD-19 тяжелее, чем женщины, что связано с генетическими особенностями, сказал в четверг Trend врач Эмиль Гасымов.
По его словам, в целом на тяжелое течение болезни при заражении COVİD-19 влияют следующие факторы риска.
"Если человеку 60-65 лет, то вероятность того, что болезнь будет протекать тяжелее, возрастает. Также повышает риск наличие хронических болезней. В группу риска входят диабетики, гипертоники, онкобольные, люди с ожирением. Еще одна причина тяжелого течения болезни - это генетические факторы. И, наконец, вероятность заражения наиболее высока в закрытых пространствах и среди медработников", - сказал он.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
Латвийские компании предоставили бизнес-предложения для участия в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Праздник музыки – в Москве состоится финал Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева
Грузия рассматривает возможность строительства высоковольтной кабельной линии электропередачи через Черное море
Арзу Джалилова и Нармина Самедова представят Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике в Ташкенте
Соглашение о сотрудничестве в оборонной промышленности укрепит мощь Азербайджана и Турции - комментарий
Министры обороны Азербайджана и Турции оценили оперативную совместимость всех видов войск армий двух стран (ФОТО/ВИДЕО)
Победа в апрельских боях – важная веха в истории освобождения азербайджанских земель – израильский эксперт
На территориях в Зангилане, где сегодня высаживаются деревья, раньше росли густые леса - замминистра (ФОТО)
Продолжается подсчет ущерба, нанесенного экологии на азербайджанских землях в результате армянской оккупации
Необходима большая работа для восстановления освобожденных земель - представитель Римской католической церкви в Азербайджане