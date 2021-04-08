БАКУ /Trend/ - Готовится к запуску совместный Медиа-Проект АМИ Trend и Albayrak Media Group, который нацелен на расширение сотрудничества в сфере обмена международной информацией, введение новостей в зарубежное информационное пространство, сообщает в четверг Trend.

В настоящее время завершается процесс тестирования современной цифровой платформы для запуска нового Медиа-проекта АМИ Trend и Albayrak Media Group.

Проект позволит обеспечить более широкое распространение новостей из обеих стран.

Отметим, что ранее, 15 декабря 2020 года АМИ Trend и Albayrak Media Group достигли договоренности о создании совместной Медиа-Платформы. По этому поводу в Стамбуле был подписан соответствующий Протокол о намерениях. Согласно подписанному документу, впервые две независимые медиа-структуры Азербайджана и Турции создадут высокотехнологичную современную Медиа-Платформу.

В ходе переговоров генеральный директор АМИ Trend Ильгар Гусейнов, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова и глава холдинга Albayrak, включающего в себя Albayrak Media Group, Ахмет Албайрак обсудили стратегию будущего совместного сотрудничества.

Холдинг Albayrak Group был создан в 1952 году. Входящая в его состав Albayrak Media Group занимает лидирующие позиции на турецком медиа-рынке. В нее входят такие популярные ресурсы, как газета "Yeni Şafak", интернет-телевидение TVNET, а также журналы "Derin History”, “Z Report”, “Lokma”, “Gender”, “Skyroad”, “Bilge Çocuk”, "Bilge Minik", а также еженедельник "Real Life" и ежемесячник "Post Öykü".