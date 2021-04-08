В Баку сохранится теплая погода

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в пятницу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром туман, юго-западный ветер вечером сменится северо-западным, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-14, днем - 18-23 градуса тепла, в Баку ночью - 12-14, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана девятого апреля осадков в основном не ожидается. Ночью и утром местами туман, западный ветер днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 9-14, днем - 24-29 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, днем - 13-18, местами до 23 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)