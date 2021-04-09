В Азербайджане завершается работа над законопроектом "О медиа"

БАКУ /Trend/ - Работа над законопроектом "О медиа" находится на завершающей стадии.

Об этом сказал журналистам исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов, сообщает в пятницу Trend.

Он также сообщил, что в настоящее время обсуждаются предложения медиаструктур.

По его словам, в ближайшее время законопроект будет передан в соответствующие органы.

"Затем по нему будут организованы общественные обсуждения", - сказал Исмайлов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)