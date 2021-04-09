В Азербайджане завершается работа над законопроектом "О медиа"
БАКУ /Trend/ - Работа над законопроектом "О медиа" находится на завершающей стадии.
Об этом сказал журналистам исполнительный директор Агентства по развитию медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов, сообщает в пятницу Trend.
Он также сообщил, что в настоящее время обсуждаются предложения медиаструктур.
По его словам, в ближайшее время законопроект будет передан в соответствующие органы.
"Затем по нему будут организованы общественные обсуждения", - сказал Исмайлов.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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