В Азербайджане вакцину от COVID-19 за день получили около 60 журналистов

БАКУ /Trend/ - Девятого апреля вакцинацию прошли около 60 журналистов, сообщил в пятницу Trend председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашев.

По его словам, на следующей неделе вакцинация журналистов будет продолжена.

"Цель - вакцинировать всех журналистов старше 18 лет. Естественно, вакцинация проходит на добровольной основе. Профессия журналиста сопряжена с риском, поскольку они часто встречаются с разными людьми, участвуют в мероприятиях. Число журналистов, обратившихся по вопросу вакцинации, растет и уже достигло около 500", - сказал Амашев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)