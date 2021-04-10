В Азербайджане выявлены еще 2192 случая заражения коронавирусом, 1554 человек вылечились

Общество 10 апреля 2021 16:41 (UTC+04:00)
В Азербайджане выявлены еще 2192 случая заражения коронавирусом, 1554 человек вылечились

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены еще 2192 случая заражения коронавирусом, 1554 человек вылечились, 33 - скончались, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане были выявлены 283 579 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 249 013 человек вылечились, 3 879 - скончались, число активных больных составляет 30 687.

За прошедшие сутки в Азербайджане были проведены 14 912 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, всего проведены 3 005 197 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

В Азербайджане выявлены еще 2192 случая заражения коронавирусом, 1554 человек вылечились - Gallery Image
В Азербайджане выявлены еще 2192 случая заражения коронавирусом, 1554 человек вылечились - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Лига Чeмпионов: &quot;Бавария&quot; уступила ПСЖ
Лига Чeмпионов: "Бавария" уступила ПСЖ
Чемпионат Италии по футболу: &quot;Ювентус&quot; обыграл &quot;Наполи&quot;
Чемпионат Италии по футболу: "Ювентус" обыграл "Наполи"
&quot;Реал&quot; победил &quot;Ливерпуль&quot; в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
"Реал" победил "Ливерпуль" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Отмечается 29-я годовщина образования военной полиции минобороны Азербайджана (ВИДЕО) Политика 17:10
Азербайджан поддерживает дальнейшую систематизацию сотрудничества в сфере медиа в рамках Тюркского совета – Хикмет Гаджиев Политика 17:05
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:50
В Азербайджане выявлены еще 2192 случая заражения коронавирусом, 1554 человек вылечились Общество 16:41
Нефтегазовая компания Казахстана закупит аккумуляторы Тендеры 16:31
В рамках Тюркского совета должен быть создан Комитет по координации медиа – помощник Президента Азербайджана (ВИДЕО) Политика 16:15
Не гони коня среди тумана… Ярослав Трифонов представил проект в честь Года Низами Гянджеви (ВИДЕО, ФОТО) Культура 16:14
Венгрия считает страны Тюркского совета важными партнерами Политика 16:01
Из Азербайджана в Швецию - умиротворенная музыка с шокирующе брутальными индустриальными шумами Культура 15:51
АО «Вагонсервис» Казахстана закупит фильтры ИКТ 15:48
Названы данные по товарообороту в Туркменистане за I квартал 2021 г. Бизнес 15:44
«Железные дороги Туркменистана» объявили тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 15:32
Новый законопроект о медиа поспособствует развитию этой сферы - Хикмет Гаджиев Политика 15:30
Казахстан успешно сотрудничает со странами Тюркского совета в сфере медиа и информации Казахстан 15:29
«Роль женщин в ИКТ-сфере» ИКТ 15:29
Помощник Президента Азербайджана встретился с генсеком Тюркского совета Политика 15:22
Ханым Исмаилгызы отмечает юбилей: Пятое время года, начавшееся в Эфиопии (ФОТО) Культура 15:22
Узбекистан готов активно участвовать в восстановлении освобождённых территорий Азербайджана Политика 15:10
В Отечественной войне Турция была рядом с Азербайджаном и сделала все возможное в сфере медиа – Фахреттин Алтун Политика 15:08
Консорциум «Хазар» объявил тендер на приобретение cантехнических материалов Тендеры 15:04
Это победа не только Азербайджана, но и всего тюркского мира – Хикмет Гаджиев Политика 14:55
Против тюркских стран проводятся кампании по дезинформации - помощник Президента Азербайджана Политика 14:54
Казахстанская компания по управлению электросетями закупит стройматериалы Тендеры 14:47
В Иране за сутки от коронавируса скончались 193 человека Общество 14:44
Азербайджан ведет работу по развитию связей между тюркоязычными странами - Хикмет Гаджиев Политика 14:42
Тюркский совет разрабатывает дорожную карту для развития сотрудничества с тюркоязычными странами Политика 14:37
Тюркские страны будут и впредь поддерживать Азербайджан - Багдад Амреев Политика 14:32
В Баку создан еще один Центр транспортного обмена (ФОТО) Экономика 14:29
В Баку прошло третье заседание ответственных лиц по информации и медиа Тюркского совета – (ФОТО/ВИДЕО) Политика 14:18
Казахстанское АО привлечет услуги по ремонту транспортных средств Тендеры 14:13
Минфин Азербайджана выставит на торги среднесрочные гособлигации Финансы 14:11
В ряде кафе и ресторанов Баку выявлены нарушения законодательства Экономика 14:07
Buta Airways начнет выполнять рейсы в российский аэропорт «Жуковский» Транспорт 13:54
Доходная часть госбюджета Туркменистана перевыполнена по итогам I квартала Финансы 13:53
Уранодобывающая компания Казахстана привлечет услуги по освидетельствованию механизмов Тендеры 13:44
Дочерняя компания казахстанского АО закупит цемент Тендеры 13:44
Я никогда не разделял Азербайджан и Турцию друг от друга. Оба - моя Родина - Эркан Озорал Политика 13:39
Турция увеличила экспорт готовой одежды в США более чем на треть Турция 13:37
Президент Ильхам Алиев: Поддержка Турцией Азербайджана во Второй Карабахской войне навсегда останется в нашей памяти Политика 13:34
Перевалка портами Турции грузов из Украины превысила 2 млн тонн Турция 13:32
Увеличить производство нефтегазохимической продукции намерены в Казахстане Энергетика 13:31
Президент Ильхам Алиев: Сегодня турецко-азербайджанские отношения находятся на самой высокой вершине Политика 13:31
Премьер-Министры Казахстана, Узбекистана дали старт строительству МЦТЭС «Центральная Азия» Центральная Азия 13:24
Капзатраты SOCAR будут умеренными в связи с вводом в эксплуатацию «Южного газового коридора» Энергетика 13:15
МЧС Азербайджана провело учения в аэропорту Забрата (ФОТО) Общество 13:10
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю 5-11 апреля Транспорт 13:06
Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла Общество 12:40
Турция увеличила экспорт электротоваров в Узбекистан почти вдвое Турция 12:26
В Финляндии к концу года могут создать новую вакцину от коронавируса в виде спрея для носа Европа 12:22
Военные атташе зарубежных стран посетили воинскую часть ВВС Азербайджана Политика 12:21
Иран сообщил о возвращении на родину семи моряков, спасенных во время шторма на Коморах Общество 12:19
В России выявили 8 704 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12:19
Правительство Грузии упростило выкуп арендованных земель Грузия 12:12
Фонд YAŞAT направил на поддержку раненых в Отечественной войне и членов семей шехидов до 18 млн манатов Общество 12:03
Необходимо сформировать соответствующие комиссии и потребовать у Армении карты минных полей - российский политолог Политика 11:56
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг SOCAR на уровне «BB +» Энергетика 11:50
В Азербайджане на неделе 5-11 апреля подорожало золото (ОБЗОР) Финансы 11:46
Объем грузоперевозок через аэропорт Эсенбога Анкары сократился почти наполовину Турция 11:41
ВВП Туркменистана вырос в I квартале 2021 г. Финансы 11:34
Стоимость азербайджанской нефти приближается к $63 за баррель Финансы 11:29
В Баку организованы масштабная дезинфекция и работы по благоустройству (ФОТО) Общество 11:28
Эркан Озорал награжден орденом "Достлуг" Политика 10:55
Президент Ильхам Алиев принял посла Турции в Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:54
Важность TAP для Юго-Восточной Европы возрастет с запуском IGB – Еврокомиссия Энергетика 10:33
AZAL объявляет тендер для закупки работ по ежедневной и периодической уборке аэровокзальных комплексов Тендеры 10:02
Манат за неделю 5-11 апреля укрепился к рублю (ОБЗОР) Финансы 10:02
В мире актуализируется вопрос внедрения паспортов вакцинации Общество 09:57
Китай одобрил третью вакцину от коронавируса компании Sinopharm для клинических испытаний Другие страны 09:40
Освобожденные от оккупации Губадлы, Зангилан и Джебраил очищаются от мин - Агентство Общество 09:12
На газовом объекте в Афганистане произошли взрывы - СМИ Другие страны 08:59
Процедура eTIR будет применяться на всех маршрутах, проходящих через территорию Азербайджана Бизнес 08:49
Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 5 миллионов Европа 08:46
Работодателям в Грузии рекомендуется перевести сотрудников на дистанционный режим работы Грузия 08:10
В Кыргызстане настал «день тишины» перед выборами и референдумом Кыргызстан 07:44
США отказались снять с Ирана все санкции, введенные с 2017 года США 07:38
Регулятор США не нашел связи между вакциной Johnson & Johnson и тромбами США 07:11
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,26 млн человек Турция 06:46
Регулятор Китая оштрафовал Alibaba на $2,78 млрд Другие страны 05:52
Россия может ограничить авиасообщение с Турцией с 12 апреля Россия 04:46
В Индии четыре человека погибли в результате пожара в больнице Другие страны 03:48
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2 Другие страны 02:52
В Британии считают маловероятным отречение Елизаветы II от престола после смерти супруга Европа 02:08
Стоимость проекта реконструкции морского порта Бейрута составит $5 млрд Арабские страны 01:41
Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "серебро" онлайн-турнира, организованного Федерацией гимнастики Финляндии Общество 01:12
Азербайджанские гимнасты заняли второе место на соревнованиях в Египте (ФОТО) Общество 00:42
Pfizer и BioNTech подали запрос в FDA на разрешение применения вакцины среди подростков В мире 00:31
Словакия предлагает привлекательную бизнес-среду для грузинских инвесторов Бизнес 00:01
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,8 Другие страны 9 апреля 23:53
В Азербайджане имеется благоприятный инвестиционный климат – MUSIAD Экономика 9 апреля 23:40
Во Франции вор в костюме медбрата обокрал больного COVID-19 на €300 тысяч Европа 9 апреля 23:10
В Азербайджане в рамках проекта «Зеленый марафон» посажены медоносные деревья Общество 9 апреля 22:43
В мире за сутки выявили более 718 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 9 апреля 22:15
Грузия в ближайшее время получит новые дозы вакцин Грузия 9 апреля 21:35
В Британии обнаружили новый вид потенциально опасного коронавируса Европа 9 апреля 21:21
Премьер-министр Южной Кореи посетит Иран Иран 9 апреля 21:16
Умер рэпер DMX В мире 9 апреля 21:05
Глава МИД Азербайджана встретился с генсеком Тюркского совета (ФОТО) Политика 9 апреля 21:02
ООН заинтересована в углублении связей с Азербайджаном – председатель Генассамблеи Политика 9 апреля 20:39
Спикер Милли Меджлиса встретилась с председателем 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН (ФОТО) Политика 9 апреля 20:21
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования королеве Елизавете II и Борису Джонсону Политика 9 апреля 20:19
Все новости