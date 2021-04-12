Минздрав Азербайджана предупредил родителей в связи с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Если родители заподозрят у своих детей коронавирусную инфекцию, им следует незамедлительно обратиться к педиатру или к инфекционисту. Об этом сказал главный педиатр министерства здравоохранения Азербайджана Насиб Гулиев, сообщает в понедельник Trend.

Не следует забывать о том, что дети с COVID-19 создают угрозу заражения для окружающих. Поэтому к данному вопросу нужно подходить предельно внимательно, отметил он.

Главный педиатр подчеркнул, что коронавирус более опасен для детей с иммунной недостаточностью, хроническими болезнями, опухолевыми заболеваниями, а также отстающих в развитии.

"Родители и педиатры должны обращать внимание на то, чтобы дети правильно питались, одевались по погоде, больше находились на воздухе и в случае подозрения на болезнь не контактировали с окружающими", - сказал Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)