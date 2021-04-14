БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вакцинацию прошли 31 028 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За день первую дозу вакцины получили 26 347 человек, вторую – 4 681.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 243 191, из которых первую дозу вакцины получили 813 413, вторую – 429 778 человек.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане стартовал 18 января.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)