В Агдаме разминировано около 3 тыс. гектаров
БАКУ /Trend/ - Продолжается процесс разминирования и очистки от неразорвавшихся боеприпасов освобожденной от оккупации территории Агдамского района Азербайджана.
Как сообщили в четверг Trend в ИВ Агдамского района, на сегодня уже полностью разминировано 2 941,41 гектара освобожденной территории.
Из вышеуказанной территории 2 190,5 гектара вспахано, и на этом участке посеяна пшеница.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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