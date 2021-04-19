Армяне установили мины таким образом, что азербайджанские саперы время от времени подрываются и получают тяжелые ранения - Trend TV

АГДАМ /Trend/ - Армяне установили мины таким образом, что время от времени азербайджанские саперы в ходе разминирования подрываются и получают тяжелые ранения.

Об этом сказал в понедельник Карабахскому бюро Trend сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию Рауф Мирзоев.

По его словам, освобожденные от оккупации территории буквально нашпигованы минами. В некоторых местах армяне устанавливали одну мину над другой.

"Поэтому заминированные территории представляют опасность, и специалисты там сталкиваются с трудностями. Несколько месяцев назад 38-летний сотрудник агентства подорвался на мине в ходе разминирования железной дороги Барда-Агдам. Он потерял ногу и лишился зрения", - сказал Мирзоев.

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)