Nobel Oil Services еще более усилил свой Совет директоров

В Совет директоров диверсифицированной группы компаний Nobel Oil Services назначены новые члены, а именно James (Jim) Cowie (Джеймс (Джим) Коуи) и Richard Duff (Ричард Дафф).

Обладая более чем 40-летним опытом работы в энергетическом секторе, г-н Коуи в течение 20 лет занимал руководящие должности в BP. В последние годы он занимал должность вице-президента BР по эксплуатации скважин на глобальном уровне (Global Wells Operations), а до этого работал на позициях вице-президента по эксплуатации скважин в Азербайджане, Грузии и Турции, а также в Великобритании и Норвегии (в Северном море).

Г-н Дафф имеет 30-летний опыт работы в энергетической отрасли в Великобритании, США и на Ближнем Востоке, из которых 17 лет он проработал в качестве президента стратегических проектов, а также на других должностях в британской Wood Group – одной из ведущих мировых инжиниринговых компаний.

Eamon Gorman (Эймон Горман), внесший свой вклад в развитие компании будучи ранее в составе Совета директоров, покинул свой пост. За исключением вышеуказанного, состав руководства группы компаний Nobel Oil Services остается неизменным.

Nobel Oil Services является многоотраслевой группой компаний, специализирующейся в энергетической сфере и входящей в состав NEQSOL Holding. Nobel Oil Services предоставляет услуги в области бурения, строительства и управления проектами, а также технического обслуживания оборудования, снабжения и другие услуги.