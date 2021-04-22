Распространились видеокадры задержания директора "Ени клиника" и главврача модульной больницы МЧС Азербайджана (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Распространились видеокадры задержания директора "Ени клиника" Парвиза Аббасова и главврача модульной больницы Главного медицинского управления МЧС Азербайджана Имрана Агаева.
Как сообщает в четверг Trend, видеокадры отражают их задержание во время получения взятки.
Отметим, что оба должностных лица были задержаны в результате операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.
Представляем вниманию эти видеокадры.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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Распространились видеокадры задержания директора "Ени клиника" и главврача модульной больницы МЧС Азербайджана (ВИДЕО)
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