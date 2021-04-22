Распространились видеокадры задержания директора "Ени клиника" и главврача модульной больницы МЧС Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Распространились видеокадры задержания директора "Ени клиника" Парвиза Аббасова и главврача модульной больницы Главного медицинского управления МЧС Азербайджана Имрана Агаева.

Как сообщает в четверг Trend, видеокадры отражают их задержание во время получения взятки.

Отметим, что оба должностных лица были задержаны в результате операции, проведенной Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре.

Представляем вниманию эти видеокадры.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)