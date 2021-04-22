Азербайджанский спортсмен вышел в финал многоборья чемпионата Европы по спортивной гимнастике

Общество 22 апреля 2021 22:35 (UTC+04:00)
Азербайджанский спортсмен вышел в финал многоборья чемпионата Европы по спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов вышел в финал многоборья чемпионата Европы по спортивной гимнастике в городе Базель (Швейцария), сообщает Trend.

Во второй день чемпионата прошла квалификация в мужском зачете, Азербайджан на соревновании представили Агамурад Гахраманов, Иван Тихонов и Никита Симонов.

По итогам выступлений азербайджанский гимнаст Иван Тихонов вышел в финал многоборья, его результат в сумме за шесть упражнений составил 81.432 балла (вольные упражнения – 13.400 балла, упражнение на гимнастическом коне – 13.166 балла, на кольцах – 14.200 балла, опорный прыжок – 14.200 балла, параллельные брусья – 13.833 балла, перекладина –12.633 балла).

Агамурад Гахраманов за вольные упражнение получил 12.766 балла, его результат за опорный прыжок составил 13.400 балла, упражнение на параллельных брусьях судьи оценили на 9.108 балла, на перекладине – 9.933 балла. Сумма баллов за четыре упражнения у Гахраманова составила 45.207 балла.

Никита Симонов выступил только в одном виде – упражнении на кольцах, в котором набрал 14.000 балла.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит в городе Базель 21–25 апреля 2021 года. В соревновании участвуют 268 спортсменов из 38 стран мира.

Напомним, что вчера в ходе соревнований в женском зачете азербайджанская гимнастка Марина Некрасова вышла в финал чемпионата Европы в опорном прыжке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Минсельхоз Туркменистана продлил тендер на закупку необходимых средств
Минсельхоз Туркменистана продлил тендер на закупку необходимых средств
Завод по производству топлива в Узбекистане объявил тендер на приобретение труб
Завод по производству топлива в Узбекистане объявил тендер на приобретение труб
Минэкологии Азербайджана объявило тендер
Минэкологии Азербайджана объявило тендер
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Канада получит 300 тыс. доз вакцины Johnson & Johnson на следующей неделе Другие страны 23:14
Обладатели премий Оскара и Каннского фестиваля представят проект, посвященный Эльдару Гулиеву Культура 22:51
Азербайджанский спортсмен вышел в финал многоборья чемпионата Европы по спортивной гимнастике Общество 22:35
В бакинском поселке Забрат на пешеходных переходах установлены новые светофоры (ВИДЕО) Общество 22:10
Мария Стадник стала восьмикратной чемпионкой Европы Азербайджан 22:06
Высокая обеспеченность резервами положительно сказывается на суверенном рейтинге Азербайджана – Газпромбанк Финансы 21:53
«Реал» столкнулся с угрозой пропуска сезона в ЛЧ из-за проекта Суперлиги Спорт 21:35
ЕБРР и KfW реализовали Программу энергоэффективности в общественных зданиях в Грузии Энергетика 21:35
В Азербайджане изменились правила ведения реестра льгот и послаблений в налоговой и таможенной сферах Экономика 21:21
Премьер Франции заявил о прохождении пика третьей волны эпидемии коронавируса в стране Европа 21:07
Геостат обнародовал данные об экспорте Китая в Грузию Бизнес 21:03
Иран занял седьмое место в мире по производству цемента в 2020 году Иран 21:02
Российская инвесткомпания заявила о сохранении устойчивой кредитной позиции Азербайджана Финансы 20:47
АМИ Trend поздравляет Олега Кузнецова с Днем Рождения Азербайджан 20:44
Обзор экспорта Грузии в Китай Бизнес 20:36
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа «Время урока» Общество 20:31
Грузия сократила экспорт вина в Россию Бизнес 20:29
"Азербайджанские Авиалинии" открывают спецрейсы в Лондон Экономика 20:06
В Азербайджане создан Центр коммерциализации и трансфера технологий Экономика 19:50
Увиденное нами в Гяндже – это военное преступление – французский юрист Политика 19:35
Геостат раскрыл объемы российского экспорта в Грузию Бизнес 19:26
ЕАГ оценивает Туркменистан на соответствие рекомендациям ФАТФ Туркменистан 19:18
При строительстве цифровых городов Азербайджан применяет мировой опыт ИКТ 19:07
Необходимо проинформировать мировое сообщество о зверствах армян - французский юрист Политика 18:57
Турция сократила экспорт мебели и древесины в Туркменистан Турция 18:51
Установленная мощность Ингури ГЭС в Грузии после реконструкции вырастет, предположительно, на 15% Энергетика 18:49
Минсельхоз Туркменистана продлил тендер на закупку необходимых средств Тендеры 18:46
Завод по производству топлива в Узбекистане объявил тендер на приобретение труб Тендеры 18:45
В городе Евлах улучшается инфраструктура водоснабжения (ФОТО) Экономика 18:38
Сверху здание Туристического комплекса грязевых вулканов будет выглядеть как кратер Политика 18:37
Азербайджан вступил в период IV промышленной революции, основанной на искусственном интеллекте - минсвязи ИКТ 18:31
Французские юристы прибыли в Гянджу (ФОТО) Политика 18:22
В Гедабейском районе высажены новые сорта картофеля (ФОТО) Экономика 18:22
Ректор: «Дистанционное образование создало серьезные вызовы с точки зрения развития университетов» Общество 18:15
Экспорт природного газа из Азербайджана в Грузию превысил $200 млн Энергетика 18:14
Туркменистан увеличил переработку сельхозпродукции Бизнес 18:14
Укрепление мер доверия в отношениях Азербайджана и Армении – важнейшая задача - МИД России Политика 18:12
Туркменская компания экспортировала помидоры в Австрию Бизнес 18:09
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 18:05
В Азербайджане на текущий год запланирован рост производства рыбы и рыбной продукции Бизнес 18:02
Захарова: РФ удовлетворена процессом восстановления иранской ядерной сделки Ядерная программа 17:57
В Азербайджане выявлено 2 047 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 610 человек Общество 17:57
На заседании Правления ПЕА будет рассмотрен вопрос в связи с Гусейнбалой Мираламовым Политика 17:53
Экспорт азербайджанской нефти в Израиль достиг почти $125 млн Энергетика 17:48
Необходимо подать в международный суд на Армению за ущерб, причиненный в период оккупации - азербайджанский политолог Политика 17:43
В Азербайджане незначительно сократились показатели скорости передачи данных в интернете ИКТ 17:43
SOCAR выходит из капитала СОКАР ЭНЕРГОРЕСУРС Энергетика 17:37
Кредитование в Нахчыванской АР за I квартал 2021 г. незначительно сократилось Финансы 17:28
Азербайджанский врач рассказал, что способствует формированию коллективного иммунитета к COVID-19 Общество 17:26
Не жалейте время на хобби – советы азербайджанского менеджера (ФОТО) Интересное 17:26
Банковский сектор Азербайджана завершил I квартал 2021 г. с прибылью Финансы 17:25
Иран начнет экспортировать масло Экономика 17:22
IATA повысила прогнозы потерь авиакомпаний мира на 18,5% Транспорт 17:19
Туркменистан избран членом Исполнительного совета Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин Туркменистан 17:13
Туркменистан увеличил производство овощей Бизнес 17:06
Грузия увеличила импорт томатов из Азербайджана Бизнес 17:05
Наблюдающаяся над Баку пыльная мгла носит локальный характер Общество 16:58
Расширен перечень российских авиакомпаний, допущенных к полетам в Баку Транспорт 16:55
Минэкономики назвало долю поступлений от ненефтегазового сектора Азербайджана в общих доходах Финансы 16:51
Грузия обнародовала данные по экспорту грузовых автомобилей в Азербайджан Бизнес 16:48
В Азербайджане создано мобильное приложение для оповещения об утечке воды в общественных местах (ФОТО) Общество 16:46
Пакистан и Азербайджан должны развивать межпарламентские связи для расширения торговли - председатель Сената Политика 16:43
Азербайджан откроет туристическое бюро в Израиле Бизнес 16:38
Беларусь в 2021 г. поставит в Азербайджан комплектующие для сборки тракторов Транспорт 16:34
Баку имеет право потребовать компенсацию от Армении – российский политолог Нагорно-карабахский конфликт 16:29
Борисов заявил, что Россия заинтересована в развитии диалога с Ираком Россия 16:28
Заслуженные пилоты Азербайджана с нетерпением ждут, когда снова полетят в Карабах (ВИДЕО) Экономика 16:28
Мы увидели, что исторические памятники в Агдаме подверглись вандализму – французский юрист Политика 16:24
Грузия увеличила экспорт вина в Азербайджан Бизнес 16:23
Коронавирус в Израиле: Около 2000 зараженных, за сутки умер один больной COVID-19 Израиль 16:22
Истинное лицо «демократии» Сороса Политика 16:17
Париж должен быть нейтральным в установлении мира между Азербайджаном и Арменией – французский юрист Общество 16:11
Агдам практически стерт с лица земли - французский юрист Политика 16:08
Посол США в Москве вылетел в Вашингтон США 16:03
В I кв. 2021 года в Нахчыванской АР построены новые коммуникационные сооружения ИКТ 16:01
Евросоюз предложил России возродить двусторонний диалог по разоружению и нераспространению Европа 16:00
Азербайджанский национальный центр кулинарии отмечает 30-летие (ФОТО) Социум 15:59
Польская PGNIG начала бурение скважин на норвежском шельфе Европа 15:54
"Азербайджан в будущем" – награждены победители конкурса (ФОТО) Социум 15:51
Село Шахвеледли Джебраильского района (ВИДЕО) Общество 15:47
В ГЭЦ Азербайджана назвали срок обнародования результатов выпускных экзаменов Общество 15:47
В Азербайджане прошли очередные выпускные экзамены Общество 15:46
Россия закрепилась на лидирующей позиции среди стран-экспортеров в Азербайджан Бизнес 15:36
Двое участников Отечественной войны Азербайджана вернулись на родину после лечения в Турции (ФОТО) Общество 15:33
Центробанк Узбекистана принял решение по основной ставке Узбекистан 15:31
Российская авиакомпания получила разрешение на выполнение полетов в Узбекистан Узбекистан 15:29
Поставлена очередная партия узбекских сухофруктов в Малайзию Узбекистан 15:24
В Нахчыванской АР завершена реконструкция автодорог в некоторых населенных пунктах Экономика 15:23
Создание агропарков способствует снижению зависимости Азербайджана от импорта - депутат Экономика 15:21
В страховом портфеле Нахчыванской АР за I квартал наблюдается сокращение Финансы 15:17
В Азербайджане открылось СП с Россией по производству автомобилей Бизнес 15:08
Количество инновационных компаний мира выросло на 10% ИКТ 15:07
Иран и Пакистан создают совместный приграничный рынок Политика 15:02
В Нахчыванской АР выросло количество банковских счетов Финансы 15:02
В аэропортах Грузии появятся камеры распознавания лиц Грузия 15:01
Французские юристы находятся в Агдаме (ФОТО) Общество 14:54
Распространились видеокадры задержания директора "Ени клиника" и главврача модульной больницы МЧС Азербайджана (ВИДЕО) Общество 14:50
В Азербайджане в связи с нарушениями, допущенными в процессе вакцинации, уволены два человека Общество 14:44
Бесконтрольный прием антибиотиков при коронавирусе чреват осложнениями - азербайджанский специалист Общество 14:38
Глава минобороны Турции дал оценку мирному соглашению по Карабаху Политика 14:35
Все новости