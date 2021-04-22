Азербайджанский спортсмен вышел в финал многоборья чемпионата Европы по спортивной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов вышел в финал многоборья чемпионата Европы по спортивной гимнастике в городе Базель (Швейцария), сообщает Trend.

Во второй день чемпионата прошла квалификация в мужском зачете, Азербайджан на соревновании представили Агамурад Гахраманов, Иван Тихонов и Никита Симонов.

По итогам выступлений азербайджанский гимнаст Иван Тихонов вышел в финал многоборья, его результат в сумме за шесть упражнений составил 81.432 балла (вольные упражнения – 13.400 балла, упражнение на гимнастическом коне – 13.166 балла, на кольцах – 14.200 балла, опорный прыжок – 14.200 балла, параллельные брусья – 13.833 балла, перекладина –12.633 балла).

Агамурад Гахраманов за вольные упражнение получил 12.766 балла, его результат за опорный прыжок составил 13.400 балла, упражнение на параллельных брусьях судьи оценили на 9.108 балла, на перекладине – 9.933 балла. Сумма баллов за четыре упражнения у Гахраманова составила 45.207 балла.

Никита Симонов выступил только в одном виде – упражнении на кольцах, в котором набрал 14.000 балла.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходит в городе Базель 21–25 апреля 2021 года. В соревновании участвуют 268 спортсменов из 38 стран мира.

Напомним, что вчера в ходе соревнований в женском зачете азербайджанская гимнастка Марина Некрасова вышла в финал чемпионата Европы в опорном прыжке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)