Euronews: Ковры – неотъемлемая часть азербайджанского искусства и культуры

БАКУ /Trend/ - Ковры являются неотъемлемой частью азербайджанского искусства и культуры на протяжении тысячелетий.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в статье, опубликованной Euronews.

«В 2010 году они были внесены ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества. Традиционные азербайджанские ковры имеют плотную текстуру и узоры, характерные для разных регионов страны, где практикуется это искусство. Первый в мире музей ковра находится в Баку. Здесь выставлены изысканные ковры. Ценные экспонаты хранятся в помещениях с климат-контролем для их защиты», - говорится в материале.

В статье приводятся слова министра культуры Азербайджана Анара Керимова: «Ковер - символ Азербайджана, азербайджанской культуры. Это наследие, которое досталось нам от наших предков, оно передавалось из поколения в поколение на протяжении веков. Ковер есть в каждом доме, каждой семье, это очень важная и неотъемлемая часть нашего образа жизни».

Как отмечает Euronews, азербайджанские ковры известны многообразием композиций, яркими цветами и разными техниками производства.

«Исходя из орнамента, мы можем говорить о разных периодах, все они несут смысл, очень глубокий смысл, и если вы знаете его, вы даже можете прочитать и узнать особенности каждого исторического времени», - отмечает директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова.

В статье подчеркивается, что азербайджанское ковроткачество восходит к бронзовому веку. Сегодня им занимаются в семи специализированных школах, каждая из которых - со своими узорами и традициями.

«Этот ковер под названием "Сопротивление" был создан в 2017 году. Основная тема ковра заключается в том, что черные вороны изображают общество, а оранжевый ворон - личность. И эта личность сопротивляется обществу», - отмечает художник Чингиз Бабаев.

"Музей – это еще и исследовательский, учебный, культурный и образовательный центр, где проводятся выставки, международные симпозиумы и конференции. Азербайджанский музей ковра - уникальная достопримечательность как для местных жителей, так и для гостей Баку. Азербайджанский национальный музей ковра был создан в 1967 году. Инициатором его создания был Лятиф Керимов – выдающийся ученый и ковроткач, основоположник науки о ковроделии, художник и педагог, автор фундаментального труда "Азербайджанский ковер", - говорится в материале.

(Редактор: Натаван Эфендиева)